[서울데이터랩]3월 31일 코스피 주요 종목 마감시황

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]3월 31일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-31 16:31
수정 2026-03-31 16:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


3월 31일 한국거래소에 따르면 SK증권우(001515)는 전 거래일 대비 29.98% 상승한 6460원에 거래를 마감하며 이날 코스피 상승률 1위를 차지했다. 남선알미우(008355)는 29.98% 상승한 1만 6650원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 조일알미늄(018470)은 29.97% 상승한 1609원, 남선알미늄(008350)은 29.96% 상승한 1800원, 삼아알미늄(006110)은 29.89% 상승한 4만 200원에 각각 거래를 마감했다.

티웨이항공은 전 거래일 대비 21.85% 하락한 844원에 거래를 마감하며 코스피 하락률 1위를 기록했다. 부광약품은 19.51% 하락한 7300원, 삼양바이오팜은 15.84% 하락한 12만 100원에 거래를 마쳤다. KEC는 15.75% 하락한 1615원, 경보제약은 14.76% 하락한 7160원에 각각 거래를 마감했다.

시가총액 상위 종목 중 상승하거나 보합세를 보인 종목은 없었다. 삼성전자는 3541만 7129주가 거래되며 5.16%의 하락세를 기록했다. SK하이닉스는 674만 3938주의 거래량을 기록하며 7.56% 하락했다. 삼성전자우는 5.86% 하락한 11만 4000원, LG에너지솔루션은 3.78% 하락한 39만 4500원에 거래를 마쳤다. 현대차는 5.11% 하락한 44만 5500원에 거래를 마감했다. 삼성바이오로직스는 1.70% 하락한 150만 4000원, 한화에어로스페이스는 4.51% 하락한 124만 9000원, SK스퀘어는 8.53% 하락한 46만 6500원에 각각 거래를 마감했다. 두산에너빌리티는 2.55% 하락한 9만 1800원, 기아는 4.16% 하락한 14만 5200원에 거래를 마쳤다.

이날 코스피 주요 종목들은 대체로 하락세를 보이며 약세를 나타냈다. 투자자들은 현재 시장 상황을 면밀히 관찰하며 신중하게 대응할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
3월 31일 코스피 상승률 1위를 차지한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로