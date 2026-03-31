[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 기가레인 거래대금 무려 743억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.31일 한국거래소에 따르면 기가레인(049080)이 4600만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1514원으로, 시가총액의 약 5.78%에 해당하는 거래대금이 발생했으며 PER -12.11, ROE -23.44로 수급과 재무 지표에서 다소 불안정한 모습이다. 에이전트AI(060900)는 422원으로 5.50% 상승하며 거래량 4002만 6234주를 기록하고 있으며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 5.19%에 달한다. PER -1.29, ROE -47.13으로 역시 재무 지표는 부정적이다.케이엠제약(225430)은 899원으로 급락하며 거래량 3264만 5124주를 기록했다. 에스아이리소스(065420)는 240원으로 6.67% 상승, 하이드로리튬(101670)은 2550원으로 25.31% 폭등했다. BGF에코머티리얼즈(126600)는 4675원으로 하락, 대한광통신(010170)은 7490원으로 하락했다. 리센스메디컬(394420)은 2만 9900원으로 급등, 이브이첨단소재(131400)는 1668원으로 13.47% 상승했다. 중앙첨단소재(051980)는 1506원으로 횡보하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 CS(065770) ▼4.69%, 유일에너테크(340930) ▲5.17%, 티이엠씨(425040) ▲0.62%, 우리기술(032820) ▼4.40%, 삼표시멘트(038500) ▼0.20%, 피제이메탈(128660) ▲25.04%, 파인디앤씨(049120) ▼17.03%, 한컴위드(054920) ▲18.99%, 한국팩키지(037230) ▼17.16%, 에코플라스틱(038110) ▼10.93% 등의 성적을 기록했다.리센스메디컬과 하이드로리튬은 각각 171.82%, 25.31%의 상승률을 기록하며 시장에서 주목받고 있다. 리센스메디컬의 경우 시가총액 대비 거래대금 비율이 크게 높아 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 반면 케이엠제약과 파인디앤씨는 각각 -14.71%, -17.03% 하락하며 불안정한 모습이다.전체적으로 코스닥 시장은 엇갈린 흐름을 보이며 일부 종목에서는 큰 변동성을 나타내고 있다. 이는 투자자들에게 기회와 리스크를 동시에 제시한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]