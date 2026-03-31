[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 남선알미늄 거래대금 1546억원 돌파

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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.31일 한국거래소에 따르면 남선알미늄(008350)이 9000만 주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1800원으로, 시가총액 대비 거래대금은 6.66%에 이르며 이는 강력한 매수세가 유입되고 있음을 시사한다. PER -6.74, ROE -8.90으로 재무 지표는 다소 부진하지만 폭등세를 기록하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 흥아해운(003280) 역시 7000만 주 이상 거래되며 거래량 2위를 기록 중이다. 현재 주가는 3245원이며 시가총액 대비 거래대금은 3.00%로 매수세가 지속되는 가운데 상승세를 보이고 있다. 조일알미늄(018470)은 거래량 3위로 6500만 주 이상 거래되며 현재 주가는 1609원이다. 시가총액 대비 거래대금은 4.89%로 역시 폭등세를 기록 중이다.알루코(001780)는 2705원으로 급등세를 보이며 거래량 4위를 기록하고 있다. SK증권(001510)은 1950원으로 하락세를 보이며 거래량 5위에 자리하고 있다. 한국ANKOR유전(152550)은 305원으로 하락세를 보이며 거래량 6위를 기록 중이다. 삼성전자(005930)는 17만 700원으로 하락세를 보이며 거래량 7위, 신성이엔지(011930)는 2665원으로 보합세를 보이며 거래량 8위를 기록하고 있다. KEC(092220)는 1684원으로 급락세를 보이며 거래량 9위, 대우건설(047040)은 1만 6370원으로 하락세를 보이며 거래량 10위를 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 티웨이항공(091810) ▼18.15%, 동방(004140) ▲2.70%, 대영포장(014160) ▼9.72%, 서울식품(004410) ▼1.13%, 애경케미칼(161000) ▲2.50%, 에스엠벡셀(010580) ▲6.55%, 한화솔루션(009830) ▲3.01%, 대한해운(005880) ▲0.66%, 인스코비(006490) ▲12.11%, 삼성중공업(010140) ▲1.43% 등의 성적을 기록하고 있다.특히 남선알미늄과 조일알미늄은 각각 29.96%와 29.97%의 폭등세를 기록하며 높은 거래대금과 함께 투자자들의 주목을 받고 있다. 반면 KEC와 티웨이항공은 각각 -12.15%와 -18.15%의 급락세를 보이고 있어 주의를 요한다.전체적인 시장에서는 알루미늄 관련 종목들이 강세를 보이고 있으며 일부 종목은 하락세를 보이며 변동성이 큰 장세가 이어지고 있다. 투자자들은 종목별로 차별화된 전략이 필요해 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]