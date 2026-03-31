[서울데이터랩]삼천당제약 -29.22% 급락

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코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.31일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재가 14만 6700원으로 전 거래일 대비 1.54% 하락하며 시가총액 19조 9184억원을 기록하고 있다. 외국인 비율은 20.26%이며 거래량은 96만 9231주에 달한다. 시가총액 1위 삼천당제약(000250)은 현재가 87만 4000원으로 전 거래일 대비 26.18% 급락하고 있으며 거래량은 104만 501주로 높은 수준을 기록 중이다.에코프로비엠(247540)은 1.23% 하락하고 있으며 알테오젠(196170)은 0.28% 하락하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)와 에이비엘바이오(298380)는 각각 0.19% 상승과 0.17% 하락 중이다. 코오롱티슈진(950160)은 2.56% 하락, 리노공업(058470)은 0.41% 하락, 리가켐바이오(141080)는 0.75% 상승세를 보이고 있다. 펩트론(087010)은 0.34% 상승 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 HLB(028300) ▼3.18%, 원익IPS(240810) 보합, 보로노이(310210) ▼2.19%, ISC(095340) ▼4.04%, 이오테크닉스(039030) ▲4.15%, 케어젠(214370) ▲0.55%, 펄어비스(263750) ▲1.33%, 올릭스(226950) ▼0.81%, 로보티즈(108490) ▲3.93%, 우리기술(032820) ▼3.70% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 혼조세를 보이며 거래량이 높은 몇몇 종목들이 눈에 띈다. 특히 외국인 비율이 높은 에코프로와 거래량이 많은 삼천당제약이 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]