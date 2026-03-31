[서울데이터랩]SK스퀘어 5.78% 하락하며 시가총액 상위주 주도

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코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.31일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 17만 1500원으로 전 거래일 대비 2.72% 하락하고 있다. 시가총액은 1015조 2170억원이며, 외국인 비율은 48.62%다. SK하이닉스(000660)는 84만원에 거래되며 3.78% 하락 중이다. 거래량은 380만 3134주로, 외국인 비율은 52.88%를 기록하고 있다.시가총액 3위인 삼성전자우(005935)는 3.72% 하락하고 있으며, LG에너지솔루션(373220)은 1.34% 하락 중이다. 현대차(005380)는 2.88% 하락을 기록하고 있으며, 삼성바이오로직스(207940)는 2.75% 상승하고 있다. 한화에어로스페이스(012450)는 3.98% 하락 중이며, SK스퀘어(402340)는 5.78% 하락하고 있다. 두산에너빌리티(034020)는 0.64% 상승을 기록하고 있으며, 기아(000270)는 2.41% 하락하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(105560) ▼1.64%, HD현대중공업(329180) ▼0.62%, 셀트리온(068270) ▼0.50%, 삼성생명(032830) ▼2.28%, 신한지주(055550) ▼1.55%, 삼성물산(028260) ▼1.16%, 한화오션(042660) ▲4.48%, 미래에셋증권(006800) ▲0.48%, 현대모비스(012330) ▼3.27%, 삼성SDI(006400) ▲2.18% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들의 등락률은 대체로 하락세를 보이고 있으며, 일부 종목은 상승세로 전환되고 있다. 특히 SK스퀘어가 가장 큰 폭의 하락세를 기록하고 있다. 외국인 비율과 거래량을 고려할 때 삼성전자와 SK하이닉스는 외국인 투자자들의 비중이 높으며, 활발한 거래가 이루어지고 있는 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]