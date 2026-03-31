할머니 따라 샀는데 ‘하한가’ 날벼락…‘황제주’ 붕괴에 개미들 비명 터졌다

올해 들어 ‘코스닥 1위’ 삼천당제약

“할머니가 옳았다” 커뮤니티 밈으로도 회자

신규 계약 소식에 ‘재료 소멸’ 매물 쏟아져

이미지 확대 지난달 초 온라인 커뮤니티에 공유된 사진. 한 할머니가 증권사 창구를 찾아 ‘삼천당제약’이 적힌 쪽지를 직원에게 건네고 있다. 사진이 공유된 뒤 현재까지 삼천당제약의 주가는 2배 가까이 올랐다. 자료 : 온라인 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 지난달 초 온라인 커뮤니티에 공유된 사진. 한 할머니가 증권사 창구를 찾아 ‘삼천당제약’이 적힌 쪽지를 직원에게 건네고 있다. 사진이 공유된 뒤 현재까지 삼천당제약의 주가는 2배 가까이 올랐다. 자료 : 온라인 커뮤니티

이미지 확대 삼천당제약. 닫기 이미지 확대 보기 삼천당제약.

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올해 들어 300% 넘게 급등하며 코스닥 시가총액 1위에 올랐던 삼천당제약이 31일 장중 하한가를 기록했다. ‘황제주’의 지위도 4거래일만에 내려놓았다.이날 오전 10시 50분 삼천당제약은 전 거래일 대비 26.10% 급락한 87만 5000원에 거래되고 있다.삼천당제약은 이날 전 거래일 대비 3.89% 하락한 채 거래를 시작해 장중 하한가인 29.98%까지 밀려났다. 주당 가격이 100만원을 넘는 ‘황제주’ 자리에서 내려온 것은 물론, 장중 한때 에코프로와 에코프로비엠에 시가총액 1, 2위를 내주고 3위까지 내려오는 수모를 겪기도 했다.삼천당제약은 글로벌 제약사들이 치열한 경쟁을 벌이고 있는 ‘먹는 비만치료제’ 시장에서 두각을 드러내며 올해 초부터 증시에서 돌풍을 일으켰다.삼천당제약은 글루카곤 유사 펩타이드(GLP-1)의 경구용 복제약을 개발하고 있으며 상업화를 위한 채비에 나서고 있다.이어 지난 19일에는 경구 인슐린의 유럽 임상 1/2상 시험계획서(IND) 제출을 완료했다고 공시하면서 이튿날 주가가 14% 뛰기도 했다.이러한 기대감 속에 지난해 말 23만원대였던 삼천당제약은 올해 들어 이란 사태 직전까지 254% 급등했다. 이어 이란 사태로 증시가 휘청이는 사이에도 43.5% 오르며 지난 25일 황제주에 등극함은 물론, 에코프로와 에코프로비엠, 알테오젠 등을 제치고 코스닥 대장주로 자리매김했다.삼천당제약은 온라인 커뮤니티에서 주식시장에서 높은 수익률을 올리는 노년 여성을 상징하는 ‘밈(meme)’으로도 회자돼왔다.지난달 초 온라인 커뮤니티에는 한 할머니가 증권사 창구를 찾아 직원에게 건넨 쪽지를 찍은 사진이 공유됐다. 할머니는 자신이 매수하려는 종목과 상장지수펀드(ETF) 등을 쪽지에 적었는데, 쪽지에는 ‘KODEX150 레버리지’ 등 레버리지 상품과 함께 ‘삼천당제약’이라고 적혀 있었다.해당 사진이 공유되던 당시 삼천당제약 주가는 50만원 선으로, 지난해 연말 대비 이미 2배 이상 오른 상황이었다. 이에 네티즌들은 “할머니가 사겠다고 하니 이제 고점 신호다”라는 반응을 보였지만, 한달여가 지나 “할머니가 옳았다”는 반응을 낳았다.‘지붕 없는’ 상승세를 이어가던 삼천당제약의 급락은 그간 급격한 상승의 뒤를 이어 차익 실현 매물이 쏟아진 데 따른 것으로 풀이된다.또한 신약이나 기술이전 계약 등의 호재에 급등하지만, 계약 내용이 기대에 못 미치거나 시장이 ‘재료 소멸’이라고 판단하면 급락하는 바이오주의 특성도 고스란히 작용했다.앞서 삼천당제약은 전날 정규장 마감 후 미국 파트너사와 먹는 당뇨병 치료제 ‘리벨서스’의 제네릭, 먹는 비만치료제 ‘위고비 오럴’의 제네릭(성분명 세마글루타이드) 관련 라이선스 계약을 체결했다고 공시했다.계약 규모는 1508억 1000만원으로, 삼천당제약이 제품 판매 순이익 90%를 확보한다. 다만 그간의 급등세에 피로감을 느낀 시장은 이번 공시와 맞물려 매물을 대거 쏟아내는 모양새다.