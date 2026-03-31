[서울데이터랩]‘리센스메디컬’ 238.18% 폭등…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘리센스메디컬’ 238.18% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-31 09:35
수정 2026-03-31 09:35
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31일 오전 9시 15분 리센스메디컬(394420)(238.18%)가 등락률 238.18%로 상승률 1위를 차지했다. 리센스메디컬은 개장 직후 5분간 208만 7,690주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2만 6,200원 오른 3만 7,200원이다.

한편 리센스메디컬의 PER은 -41.94로 나타났으며, ROE는 8.99%로 수익성이 양호한 수준이다.

이어 상승률 2위 리튬포어스(073570)는 현재가 720원으로 주가가 29.96% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 티케이지애강(022220)은 현재 816원으로 29.94% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 4위 모티브링크(463480)는 29.88% 상승하며 8,780원에 거래되고 있다. 상승률 5위 멕아이씨에스(058110)는 29.83%의 상승세를 타고 3,460원에 거래되고 있다.

6위 프로이천(321260)은 현재가 2,055원으로 29.73% 상승 중이다. 7위 하이드로리튬(101670)은 현재가 2,580원으로 26.78% 상승 중이다. 8위 셀레믹스(331920)는 현재가 12,890원으로 20.24% 상승 중이다. 9위 이브이첨단소재(131400)는 현재가 1,754원으로 19.32% 상승 중이다. 10위 유일에너테크(340930)는 현재가 946원으로 19.29% 상승 중이다.



이밖에도 BGF에코머티리얼즈(126600) ▲17.13%, 파인디앤씨(049120) ▲15.87%, 태웅(044490) ▲14.71%, 기가레인(049080) ▲14.69%, 케이엠제약(225430) ▲14.61%, 에이전트AI(060900) ▲13.75%, 대동금속(020400) ▲12.55%, 강원에너지(114190) ▲12.14%, CS(065770) ▲12.10%, 뉴보텍(060260) ▲11.98% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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