[서울데이터랩]‘애경케미칼’ 21.46% 폭등…실시간 상승률 1위

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31일 오전 9시 10분 애경케미칼(161000)이 등락률 +21.46%로 상승률 1위를 차지했다. 애경케미칼은 개장 직후 5분간 153만 4150주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 3180원 오른 1만 8000원이다.한편 애경케미칼의 PER은 -295.08로 현재 주가가 과거 수익에 비해 상당히 높은 수준임을 시사하고 있으며, ROE는 0.41%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 남선알미늄(008350)은 현재가 1526원으로 주가가 10.18% 상승하고 있다. 상승률 3위 삼아알미늄(006110)은 현재 3만 3300원으로 7.59% 상승하며 활발한 거래를 보여주고 있다. 상승률 4위 SK이터닉스(475150)는 6.74% 상승하며 6만 1800원에 거래되고 있다. 상승률 5위 인스코비(006490)는 6.25%의 상승세를 타고 272원에 거래되고 있다.6위 조일알미늄(018470)은 현재가 1302원으로 5.17% 상승 중이다. 7위 신성이엔지(011930)는 현재가 2805원으로 5.06% 상승 중이다. 8위 대한조선(439260)은 현재가 8만 5400원으로 5.04% 상승 중이다. 9위 그린케미칼(083420)은 현재가 6240원으로 4.52% 상승 중이다. 10위 동방(004140)은 현재가 2895원으로 4.14% 상승 중이다.이밖에도 크라운해태홀딩스우(005745) ▲3.82%, 남선알미우(008355) ▲3.67%, 엔씨소프트(036570) ▲3.38%, 이화산업(000760) ▲3.34%, SNT에너지(100840) ▲3.33%, 한화오션(042660) ▲3.30%, 영흥(012160) ▲3.27%, 삼양식품(003230) ▲3.24%, SK오션플랜트(100090) ▲2.88%, 신영와코루(005800) ▲2.79% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]