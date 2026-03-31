[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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오늘(3월 31일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 21.96%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 169,500원으로 전 거래일 대비 ▼3.86% 하락하며 주가가 다소 하락하고 있다. 거래량은 2,158,113주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 ▼5.61%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 ▼2.24% 하락하며 시작하고 있다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 ▼0.11%의 등락률로 보합권에 머물고 있다. 검색비율 5위 펄어비스(263750)는 ▼0.15% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 SK이터닉스(475150)는 등락률 ▲5.70%로 상승세를 보이고 있다. 7위 삼성SDI(006400)는 ▼0.73%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 에코프로(086520)는 ▼0.41%의 하락세를 보이고 있다. 9위 애경케미칼(161000)은 ▲21.86% 폭등하며 주가가 크게 상승하고 있다. 10위 삼천당제약(000250)은 하락률 ▼12.92%로 주가가 급락하고 있다.이 밖에도 한화오션(042660) ▲3.38%, 한화솔루션(009830) ▼2.87%, 삼성중공업(010140) ▲2.24%, 한미반도체(042700) ▼4.61%, LG에너지솔루션(373220) ▼2.32%, NAVER(035420) ▼1.69%, 엘앤에프(066970) ▼2.95%, DL이앤씨(375500) ▲1.01%, 에코프로비엠(247540) ▼1.82%, 한화시스템(272210) ▼3.56% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]