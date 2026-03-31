[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

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30일(현지시간) 미국 주요 증시는 다양한 등락을 보였다. 다우존스 지수는 0.11% 오른 45,216.14포인트를 기록하며 보합세를 유지했다. 반면, 나스닥 종합 지수는 0.73% 내린 20,794.64포인트로 마감했다. S＆P 500 지수도 0.39% 하락한 6,343.72포인트를 기록했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 540,683천 주의 거래량을 기록하며 전일 대비 49.50포인트(0.11%) 상승했다. 시작가는 45,283.06포인트였고, 최고가는 45,625.76포인트, 최저가는 45,057.28포인트를 기록했다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,579,848천 주가 거래되었으며, 전일 대비 153.72포인트(-0.73%) 하락했다. 시작가는 21,096.24포인트였고, 21,139.72포인트의 최고가와 20,690.25포인트의 최저가를 기록했다. S＆P 500 지수는 전일 대비 25.13포인트(-0.39%) 내린 6,343.72포인트를 기록했다. 뉴욕 거래소에서 거래되었으며, 하루 거래량은 3,264,973천 주였다. 시작가는 6,403.37포인트, 최고가는 6,427.31포인트, 최저가는 6,316.91포인트였다.필라델피아 반도체 지수는 4.23% 하락한 7,142.33포인트를 기록했으며, 다우운송 지수는 0.80% 내린 18,029.58포인트를 기록했다. 나스닥 100 지수는 0.78% 하락한 22,953.38포인트로 마감했다.한편, VIX 지수는 30.61로 전일 대비 0.44포인트(-1.42%) 하락했다. VIX 지수는 일반적으로 30을 넘으면 시장의 변동성이 높아진 것으로 간주되며, 이는 현재 시장이 불확실성과 리스크가 커졌음을 시사한다.