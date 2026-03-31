[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-31 08:41
수정 2026-03-31 08:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


30일(현지시간) 미국 주요 증시는 다양한 등락을 보였다. 다우존스 지수는 0.11% 오른 45,216.14포인트를 기록하며 보합세를 유지했다. 반면, 나스닥 종합 지수는 0.73% 내린 20,794.64포인트로 마감했다. S＆P 500 지수도 0.39% 하락한 6,343.72포인트를 기록했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 540,683천 주의 거래량을 기록하며 전일 대비 49.50포인트(0.11%) 상승했다. 시작가는 45,283.06포인트였고, 최고가는 45,625.76포인트, 최저가는 45,057.28포인트를 기록했다.

나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,579,848천 주가 거래되었으며, 전일 대비 153.72포인트(-0.73%) 하락했다. 시작가는 21,096.24포인트였고, 21,139.72포인트의 최고가와 20,690.25포인트의 최저가를 기록했다. S＆P 500 지수는 전일 대비 25.13포인트(-0.39%) 내린 6,343.72포인트를 기록했다. 뉴욕 거래소에서 거래되었으며, 하루 거래량은 3,264,973천 주였다. 시작가는 6,403.37포인트, 최고가는 6,427.31포인트, 최저가는 6,316.91포인트였다.

필라델피아 반도체 지수는 4.23% 하락한 7,142.33포인트를 기록했으며, 다우운송 지수는 0.80% 내린 18,029.58포인트를 기록했다. 나스닥 100 지수는 0.78% 하락한 22,953.38포인트로 마감했다.

한편, VIX 지수는 30.61로 전일 대비 0.44포인트(-1.42%) 하락했다. VIX 지수는 일반적으로 30을 넘으면 시장의 변동성이 높아진 것으로 간주되며, 이는 현재 시장이 불확실성과 리스크가 커졌음을 시사한다.
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
다우존스 지수의 등락 방향과 등락률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로