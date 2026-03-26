[서울데이터랩]‘광전자’ 18.11% 급등…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘광전자’ 18.11% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-26 09:30
수정 2026-03-26 09:30
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26일 오전 9시 10분 ##광전자(017900)##가 등락률 +18.11%로 상승률 1위를 차지했다. 광전자는 개장 직후 757만 3893주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 615원 오른 4010원이다.

한편 광전자의 PER은 54.93으로 상대적으로 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 1.77%로 낮은 수익성을 나타낸다.

이어 상승률 2위 PI첨단소재(178920)는 현재가 2만 5400원으로 주가가 13.65% 급등하고 있다. 상승률 3위 만호제강(001080)은 현재 5540원으로 10.91% 상승하며 활발히 거래되고 있다. 상승률 4위 HD현대에너지솔루션(322000)은 7.89% 상승하며 13만 6800원에 거래되고 있다. 상승률 5위 SNT에너지(100840)는 7.87%의 상승세를 타고 5만 2100원에 거래되고 있다.

6위 삼양바이오팜(0120G0)은 현재가 12만 8000원으로 6.84% 상승 중이다. 7위 산일전기(062040)는 현재가 17만 6600원으로 6.51% 상승 중이다. 8위 OCI홀딩스(010060)는 현재가 19만 4600원으로 6.46% 상승 중이다. 9위 에스엠벡셀(010580)은 현재가 2080원으로 5.64% 상승 중이다. 10위 한화엔진(082740)은 현재가 5만 1500원으로 5.64% 상승 중이다.



이밖에도 덴티움(145720) ▲4.89%, SK오션플랜트(100090) ▲4.39%, SGC에너지(005090) ▲4.35%, KEC(092220) ▲4.22%, DL(000210) ▲4.12%, 국제약품(002720) ▲4.12%, 대한조선(439260) ▲4.03%, 한올바이오파마(009420) ▲3.97%, 프레스티지바이오파마(950210) ▲3.88%, 진흥기업(002780) ▲3.83% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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