[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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오늘(3월 26일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 16.64%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 184,700원으로 전 거래일 대비 2.28% 하락하며 주가가 소폭 하락 중이다. 거래량은 2,251,668주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 3.62%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 알테오젠(196170)은 8.79% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 펄어비스(263750)는 개장 초반부터 4.98%의 상승률을 보이고 있다. 검색비율 5위 삼천당제약(000250)은 2.06% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 현대차(005380)는 등락률 -1.20%로 하락세를 보이고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 -0.19%의 등락률로 보합권에 머물고 있다. 8위 미래에셋증권(006800)은 0.74%의 상승세를 보이고 있다. 9위 엔켐(348370)은 12.08%의 급등세를 보이고 있다. 10위 에코프로(086520)는 하락률 1.12%로 주가가 소폭 하락하고 있다.이 밖에도 스피어(347700) ▲12.46%, 한화오션(042660) ▲1.52%, LIG넥스원(079550) ▲3.13%, 한화솔루션(009830) ▲2.56%, 삼천당제약 ▲2.06%, 펄어비스 ▲4.98%, 알테오젠 ▲8.79%, 현대차 ▼1.20%, 두산에너빌리티 ▼0.19%, 미래에셋증권 ▲0.74% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]