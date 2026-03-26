[서울데이터랩]빅테크 주가 혼조세

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25일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록한 반면, 일부는 하락세를 보였다.엔비디아(NVDA)는 178.68달러로 1.99% 상승하며 강세를 보였다. 애플(AAPL)은 252.62달러로 0.39% 상승하며 보합세를 유지했다. 마이크로소프트(MSFT)는 371.04달러로 0.46% 하락했다.아마존닷컴(AMZN)은 211.71달러로 2.16% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 290.93달러로 0.17% 상승했다. 알파벳 Class C(GOOG)는 289.59달러로 0.13% 상승했다. 브로드컴(AVGO)은 318.81달러로 0.16% 상승했다.이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 290억 달러로 약 43조 5816억 원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.65%에 해당한다. 두 번째로 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래대금은 214억 달러로 약 32조 1461억 원이었다. 거래량은 5483만 2636주였으며, 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.41%를 기록했다. 세 번째로 많이 거래된 애플의 거래대금은 70억 2000만 달러로 약 10조 5516억 원이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.18%를 기록했다.