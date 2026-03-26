[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

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25일(현지시간) 미국 주요 지수들이 긍정적인 움직임을 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 상승세를 기록하며 시장에 활기를 불어넣었다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 4만 6429.49로 마감하며 전일 대비 305.43포인트(0.66%) 올랐다. 하루 거래량은 4억 6299만 1000주로 집계됐으며, 장중 최고가는 4만 6718.42, 최저가는 4만 6196.91을 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 2만 1929.83으로 마감하며 167.93포인트(0.77%) 상승했다. 하루 거래량은 14억 7395만 5000주로 나타났으며, 시작가는 2만 2006.43에서 최고가 2만 2093.18, 최저가 2만 1865.46을 기록했다. S＆P 500 지수 역시 뉴욕 거래소에서 6591.90으로 마감하며 전일에 비해 35.53포인트(0.54%) 상승했다. 하루 거래량은 29억 1989만 4000주였다.한편 필라델피아 반도체 지수는 7967.75로 마감하며 95.04포인트(1.21%) 상승했다. 다우운송 지수는 1만 8441.06으로 마감하며 112.24포인트(0.61%) 상승했다. 나스닥 100 지수는 2만 4162.98로 마감하며 160.53포인트(0.67%) 올랐다.반면 VIX 지수는 25.33으로 마감하며 1.62포인트(6.01%) 하락했다. VIX 지수는 일반적으로 20 미만이면 안정적인 시장으로 간주되나, 현재 수치는 여전히 25를 웃돌고 있어 시장의 변동성은 다소 높은 수준이다.