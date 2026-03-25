[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빛과전자 거래대금 무려 1058억 돌파

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[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빛과전자 거래대금 무려 1058억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-25 13:24
수정 2026-03-25 13:24
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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

25일 한국거래소에 따르면 빛과전자(069540)가 3535만 8310주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 2930원으로, 시가총액 2845억원 대비 거래대금이 1058억 7200만원으로 37.20%에 달한다. PER은 -8.62, ROE는 -33.24로 재무 지표가 다소 부진하다. 대한광통신(010170)은 9010원으로 9.21% 상승하며 거래량 3364만 3958주를 기록 중이다. 시가총액은 1조 4009억원, 거래대금은 3020억 5800만원으로 시가총액 대비 거래대금 비율이 21.60%이다. PER -19.63, ROE -95.92로 역시 부진한 재무 지표를 보인다.

쏠리드(050890)는 1만 5040원으로 12.91% 상승하며 3289만 1774주가 거래되고 있다. 한패스(408470)는 4만 2000원으로 121.05% 폭등하며 2284만 8328주가 거래되고 있다. 에이전트AI(060900)는 411원으로 10.65% 하락하며 1964만 8091주가 거래되고 있다. 와이어블(065530)은 2120원으로 14.84% 급등하며 1917만 9538주가 거래되고 있다. 우리기술(032820)은 2만 4700원으로 8.69% 하락하며 1884만 4482주가 거래되고 있다. 기가레인(049080)은 869원으로 29.90% 상승하며 1702만 6596주가 거래되고 있다. 해성옵틱스(076610)는 1825원으로 5.44% 하락하며 1522만 7262주가 거래되고 있다. 에코플라스틱(038110)은 3775원으로 4.86% 상승하며 1373만 7929주가 거래되고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 중앙첨단소재(051980) ▲29.97%, 네오펙트(290660) ▼9.26%, 머큐리(100590) ▲6.61%, 신라젠(215600) ▲14.51%, 세림B＆G(340440) ▲4.49%, 휴림에이텍(078590) ▲3.19%, 삼륭물산(014970) ▲11.73%, 센서뷰(321370) ▲10.41%, 앤씨앤(092600) ▲29.92%, 에이스테크(088800) ▲1.31% 등의 성적을 기록했다.

주목할 만한 종목으로는 한패스와 기가레인이 있다. 한패스는 거래대금이 시가총액의 21.80%에 달하며, 기가레인은 시가총액 대비 거래대금 비율이 18.60%에 달한다. 반면 에이전트AI와 우리기술은 하락세를 보이며 투자자들의 주의가 필요하다. 에이전트AI는 거래대금이 시가총액의 2.70%에 불과하고, 우리기술은 11.80%에 달한다.

전체적으로 코스닥 시장은 상승세를 보이는 종목이 많으며, 거래대금 대비 시가총액 비율이 높은 종목들이 투자자들의 관심을 끌고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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