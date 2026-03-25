[서울데이터랩]HD현대일렉트릭 주가 6.05% 급등하며 주목받아

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[서울데이터랩]HD현대일렉트릭 주가 6.05% 급등하며 주목받아

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-25 13:24
수정 2026-03-25 13:24
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코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

25일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 19만 2100원으로 전 거래일 대비 1.27% 상승하고 있다. 시가총액은 1268조 3102억원이며, 외국인 비율은 49.21%다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 현재가 100만 8000원으로 2.23% 상승하고 있으며, 시가총액은 718조 4040억원이다. 외국인 비율은 53.41%로 거래량은 274만 5829주를 기록하고 있다.

현대차(005380)는 49만 9250원으로 전 거래일 대비 1.47% 상승하고 있으며, LG에너지솔루션(373220)은 38만 8000원으로 1.15% 하락하고 있다. SK스퀘어(402340)는 60만 9000원으로 2.35% 상승 중이며, 삼성바이오로직스(207940)는 157만 3000원으로 1.68% 상승하고 있다. 한화에어로스페이스(012450)는 135만 8000원으로 1.72% 상승 중이며, 두산에너빌리티(034020)는 10만 2600원으로 2.50% 상승하고 있다. 기아(000270)는 15만 9000원으로 0.70% 상승세를 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(105560) ▲1.77%, HD현대중공업(329180) ▼0.58%, 삼성물산(028260) ▲0.36%, 셀트리온(068270) ▲1.70%, 삼성생명(032830) ▲2.03%, 신한지주(055550) ▲2.22%, 한화오션(042660) ▲0.65%, 현대모비스(012330) ▲1.27%, 미래에셋증권(006800) ▲5.24%, HD현대일렉트릭(267260) ▲6.05% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 전반적으로 상승세를 보이며, 특히 HD현대일렉트릭과 미래에셋증권이 두드러진 상승폭을 기록하고 있다. 반면 LG에너지솔루션과 HD현대중공업은 약세를 보이고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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