[서울데이터랩]케어젠 12.48% 하락하며 급락세 전환

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코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 혼조세를 보이고 있다.25일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 삼천당제약(000250)은 현재가 101만 1000원으로 전 거래일 대비 8.01% 급등하며 시가총액 23조 7155억원을 기록하고 있다. 외국인 비율은 5.83%에 달하며 거래량은 19만 1645주에 이른다. 한편 2위인 에코프로(086520)는 15만 800원으로 전 거래일 대비 1.21% 상승했으며, 시가총액은 20조 4750억원이다. 이 종목의 외국인 비율은 20.24%이며 거래량은 73만 7734주로 나타났다.시가총액 3위부터 10위까지의 종목들은 대체로 상승세를 보이고 있다. 에코프로비엠(247540)은 2.33% 상승했으며 알테오젠(196170)은 0.42% 하락하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 1.50% 상승, 에이비엘바이오(298380)는 1.04% 상승하고 있다. 코오롱티슈진(950160)은 4.09% 상승했고 리노공업(058470)은 1.86% 상승 중이다. 리가켐바이오(141080)는 0.25% 상승하고 있으며 펩트론(087010)은 6.12% 하락한 상태다.한편 시가총액 20위권 종목들은 HLB(028300) ▲1.00%, 원익IPS(240810) ▼4.38%, 이오테크닉스(039030) ▲7.08%, 보로노이(310210) ▼1.14%, ISC(095340) ▲2.31%, 케어젠(214370) ▼12.48%, 우리기술(032820) ▼8.69%, HPSP(403870) ▲1.64%, 올릭스(226950) ▲1.25%, 로보티즈(108490) ▼1.25% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들 가운데서는 급등과 급락이 혼재된 가운데 삼천당제약이 두드러진 상승세를 나타내고 있다. 거래량 측면에서는 우리기술이 가장 높은 수준을 보이고 있으며 케어젠과 우리기술은 비교적 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]