[서울데이터랩]‘SK증권우’ 21.64% 폭등…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘SK증권우’ 21.64% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-25 09:27
수정 2026-03-25 09:27
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25일 오전 9시 10분 SK증권우(001515)가 등락률 21.64%로 상승률 1위를 차지했다. SK증권우는 개장 직후 5분간 132만 7702주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 1530원 오른 8600원이다.

한편 SK증권우의 PER은 1075.00으로 매우 높은 수준을 나타내고 있다.

이어 상승률 2위 한국전자홀딩스(006200)는 현재가 1080원으로 주가가 19.21% 급등하고 있다. 상승률 3위 인스코비(006490)는 현재 271원으로 18.86% 급등하며 상승세를 보이고 있다. 상승률 4위 주성코퍼레이션(109070)은 14.90% 상승하며 1450원에 거래되고 있다. 상승률 5위 유엔젤(072130)은 13.26%의 상승세를 타고 5980원에 거래되고 있다.

6위 부광약품(003000)은 현재가 8040원으로 13.08% 상승 중이다. 7위 삼일씨엔에스(004440)는 현재가 7800원으로 12.88% 상승 중이다. 8위 해성디에스(195870)는 현재가 6만 1000원으로 10.91% 상승 중이다. 9위 한화투자증권우(003535)는 현재가 9480원으로 10.23% 상승 중이다. 10위 미래에셋생명(085620)은 현재가 1만 7110원으로 9.68% 상승 중이다.



이 밖에도 한화비전(489790) 9.28%, LS ELECTRIC(010120) 7.75%, 케이씨(029460) 7.73%, 디아이(003160) 7.44% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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