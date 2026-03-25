[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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25일 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 17.14%의 검색 비율을 기록하며 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 4300원으로 전 거래일 대비 2.42% 상승하며 순조로운 출발을 보이고 있다. 거래량은 130만 3517주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 3.65%의 상승세를 기록하고 있다. 검색 비율 3위의 엔켐(348370)은 12.69% 급등하며 강세를 보이고 있다. 검색 비율 4위 삼천당제약(000250)은 개장 초반부터 10.04%의 상승률로 상승세를 보이고 있다. 검색 비율 5위 현대차(005380)는 3.66% 상승세를 기록 중이다.6위 펄어비스(263750)는 등락률 12.78%로 급등세를 보이고 있다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 1.60%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 카카오게임즈(293490)는 12.72%의 급등세를 보이고 있다. 9위 SK이터닉스(475150)는 1.74% 상승하며 순조롭게 출발하고 있다. 10위 에코프로(086520)는 상승률 1.54%로 주가가 상승하고 있다.이 밖에도 삼성전기(009150) ▲5.84%, 미래에셋증권(006800) ▲3.60%, DL이앤씨(375500) ▲3.65%, 카카오(035720) ▲3.32%, 현대차 ▲3.66%, SK하이닉스 ▲3.65%, 한화솔루션(009830) ▲1.00%, 삼성중공업(010140) ▲1.33%, 두산에너빌리티 ▲1.60%, 에코프로 ▲1.54% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]