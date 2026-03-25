[서울데이터랩]빅테크 종목 혼조세 속 엔비디아 거래 활발

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[서울데이터랩]빅테크 종목 혼조세 속 엔비디아 거래 활발

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-25 09:10
수정 2026-03-25 09:10
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24일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 소폭 상승세를 보였으나, 대부분의 종목은 하락세였다.

엔비디아(NVDA)는 175.20달러로 0.25% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 2.68% 하락하며 372.74달러에 거래되었다. 반면, 테슬라(TSLA)는 0.57% 상승하며 383.03달러를 기록했다.

애플(AAPL)은 0.06% 상승하며 보합세를 보였다. 아마존닷컴(AMZN)은 1.38% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 3.85% 하락했고, 메타(META)는 1.84% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 143,578,372주였다. 거래대금은 251억 달러로, 약 37조 6,462억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.89%를 기록했다.
정연호 기자
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