[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

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24일(현지시간) 미국 주요 증시에서 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 모두 보합세를 보였다. 다우존스는 46,124.06포인트로 마감하며 전일 대비 84.41포인트 하락(-0.18%)을 기록했고, 나스닥 종합은 21,761.89포인트로 184.87포인트 하락(-0.84%)했다. S＆P 500 지수는 6,556.37포인트로 24.63포인트 하락(-0.37%)하며 마감했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,099.86포인트로 시작해 46,400.82포인트까지 상승했으나, 최저 45,769.69포인트를 기록하며 하루를 마감했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 21,807.60포인트로 거래를 시작해 최고 21,916.16포인트, 최저 21,712.04포인트를 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,552.09포인트로 개장해 최고 6,595.75포인트, 최저 6,525.11포인트를 기록했다.한편, 필라델피아 반도체 지수는 7,872.71포인트로 99.58포인트 상승하며 1.28%의 등락률을 기록했다. 다우운송 지수는 18,328.82포인트로 243.05포인트 상승(1.34%)했다. 나스닥 100 지수는 24,002.45포인트로 186.14포인트 하락(-0.77%)했다.VIX 지수는 26.95로 0.80포인트 상승하며 3.06%의 등락률을 보였다. VIX 지수가 20을 넘는 수준은 시장의 불확실성과 변동성이 여전히 존재함을 나타낸다.