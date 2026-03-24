미래에셋증권, 김미섭·허선호 부회장 재선임

이미지 확대 김미섭 미래에셋증권 대표. 미래에셋증권 제공 닫기 이미지 확대 보기 김미섭 미래에셋증권 대표. 미래에셋증권 제공

이미지 확대 허선호 미래에셋증권 대표. 미래에셋증권 제공 닫기 이미지 확대 보기 허선호 미래에셋증권 대표. 미래에셋증권 제공

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미래에셋증권이 24일 서울 중구 미래에셋센터원빌딩에서 제57기 주주총회를 열고 김미섭·허선호 미래에셋증권 각자대표(부회장)를 사내이사로 재선임했다. 국민연금이 “기업가치 훼손 및 주주권익 침해 이력이 있다”고 김 대표 연임안에 반대표를 행사했지만, 결과는 뒤집히지 않았다. 앞서 미래에셋증권 이사회는 두 대표의 최고경영자(CEO) 연임안을 의결한 바 있다. 이날 주주총회에서 사내이사 재선임까지 이뤄지면서, 임기가 이달 31일에서 1년씩 연장됐다.김 대표는 서울대 경제학과를 졸업해 미래에셋자산운용 대표를 역임 후, 2023년 10월부터 미래에셋증권을 이끌고 있다. 함께 임기를 시작한 허 대표는 연세대 경제학 석사 출신으로 미래에셋증권 경영지원부문 대표, WM사업부 대표 등을 지냈다. 두 대표는 각각 글로벌·투자은행(IB) 부문과 WM 부문을 맡는 각자대표 체제를 유지한다.이와 함께 전경남 사장도 사내이사로 재선임되며 임기가 연장됐다. 미래에셋증권은 이날 현금배당 약 1742억원, 주식배당 약 2903억원, 자사주 소각 1702억원 등을 포함해 총 6347억원 규모의 주주환원안도 의결했다. 당기순이익의 약 40%에 해당하는 역대 최대 수준이다.