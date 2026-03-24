[서울데이터랩]와이어블 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]와이어블 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-24 15:51
수정 2026-03-24 15:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


24일 오후 15시 40분 와이어블(065530)(340690)이 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 와이어블은 장 중 18,184,442주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 426원 오른 1,846원에 마감했다.

한편 와이어블의 PER은 34.19로 다소 높은 편이며, ROE는 3.96%로 수익성이 적당한 수준으로 평가된다.

이어 상승률 2위 큐에스아이(066310)(066310)는 주가가 29.98% 상승하며 종가 13,180원에 상승 마감했다. 상승률 3위 오디텍(080520)(080520)의 주가는 3,945원으로 29.98% 상승하며 강세를 보였다. 상승률 4위 네오펙트(290660)(290660)는 29.98% 상승하며 1,652원에 마감했다. 상승률 5위 우리로(046970)(046970)는 29.97%의 상승세를 타고 종가 4,575원에 마감했다.

6위 해성옵틱스(076610)(076610)는 종가 1,930원으로 29.97% 상승 마감했다. 7위 에이전트AI(060900)(109820)는 종가 460원으로 29.94% 상승 마감했다. 8위 기가레인(049080)(049080)은 종가 669원으로 29.90% 상승 마감했다. 9위 에이스테크(088800)(088800)는 종가 4,195원으로 29.88% 상승 마감했다. 10위 한국첨단소재(062970)(080650)는 종가 2,345원으로 29.84% 상승 마감했다.



이밖에도 이노인스트루먼트(215790)(215790) ▲29.82%, 머큐리(100590)(100590) ▲29.81%, 파이버프로(368770)(036690) ▲29.79%, 대성하이텍(129920)(129920) ▲23.47%, 셀바스AI(108860)(108860) ▲22.88%, 애드바이오텍(179530)(179530) ▲21.70%, 에프알텍(073540)(073540) ▲21.30%, 우리넷(115440)(115440) ▲20.73%, 에이치브이엠(295310)(089600) ▲19.34%, 쏘닉스(088280)(054180) ▲19.22% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “와이어블의 이번 상승은 시장에서의 긍정적인 전망과 기대감이 반영된 결과로 볼 수 있다”고 분석했다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
와이어블의 당일 등락률은 몇 퍼센트였나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로