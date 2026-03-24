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[서울데이터랩]펩트론 6.94% 하락 주목

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-24 13:34
수정 2026-03-24 13:34
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코스닥 시가총액 상위 종목들이 다양한 주가 흐름을 보이고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼천당제약(000250)은 현재가 94만 1000원으로 전 거래일 대비 3.75% 상승하며 안정적인 모습을 보이고 있다. 시가총액 22조 1908억원 중 외국인 비율은 5.97%에 달하며, 거래량은 14만 4182주를 기록하고 있다. 에코프로(086520)는 14만 9500원으로 7.09% 상승하며, 거래량 111만 9313주를 기록 중이다. 시가총액은 20조 2985억원이며, 외국인 비율은 19.93%다.

에코프로비엠(247540)은 7.87% 상승하며 긍정적인 흐름을 보이고 있고, 알테오젠(196170)은 3.63% 상승 중이다. 레인보우로보틱스(277810)는 소폭 상승한 0.17%를 기록했으며, 에이비엘바이오(298380)는 1.60% 상승했다. 리노공업(058470)은 0.75% 상승, 코오롱티슈진(950160)은 2.11%의 상승세를 보이고 있다. 반면 펩트론(087010)은 ▼6.94% 하락하며 눈에 띄는 하락세를 보이고 있다. 리가켐바이오(141080)는 4.28% 상승했다.



원익IPS(240810)는 ▲17.81%, HLB(028300)는 ▲2.05%, 케어젠(214370)은 0.00%로 보합세를 보이고 있다. 보로노이(310210)는 ▲0.67%, 이오테크닉스(039030)는 ▲1.43%, ISC(095340)는 ▲1.05%, 우리기술(032820)은 ▲1.14%, HPSP(403870)는 ▼1.63% 하락했다. 올릭스(226950)는 ▲5.21%, 로보티즈(108490)는 ▲5.04%의 상승세를 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 전반적으로 다양한 주가 변동을 보이며, 특히 원익IPS와 펩트론의 등락폭이 두드러진다. 이러한 주가 변동은 해당 종목들의 거래량과 외국인 비율 등에 의해 영향을 받는 것으로 보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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