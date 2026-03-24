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[서울데이터랩]기아 3.09% 하락하며 하락세 주도

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-24 13:34
수정 2026-03-24 13:34
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코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

24일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 18만 9400원으로 전 거래일 대비 1.66% 상승하고 있다. 시가총액은 1275조 7248억 2379만원이며, 외국인 비율은 49.34%에 이른다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 97만 1000원으로 4.07% 상승하며 거래량 239만 6996주를 기록하고 있다.

시가총액 3위 삼성전자우(005935)는 3.28% 상승했으며, 현대차(005380)는 1.65% 상승한 상황이다. LG에너지솔루션(373220)은 8.85%로 가장 큰 상승폭을 보이고 있다. SK스퀘어(402340)는 4.67% 오르며, 삼성바이오로직스(207940)는 0.72%의 상승률을 기록 중이다. 한화에어로스페이스(012450)는 3.05% 상승한 반면, 두산에너빌리티(034020)는 1.09% 하락하고 있다. 기아(000270)는 3.09% 하락한 상황이다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(105560) ▲0.76%, HD현대중공업(329180) ▲1.20%, 삼성물산(028260) ▲0.73%, 셀트리온(068270) ▲2.50%, 삼성생명(032830) ▲1.15%, 신한지주(055550) ▼0.33%, 한화오션(042660) ▲1.09%, 현대모비스(012330) ▲1.44%, 미래에셋증권(006800) ▼1.62%, NAVER(035420) ▲1.32% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 다양한 등락률을 보이며 혼조세를 나타내고 있다. LG에너지솔루션의 급등이 주목받고 있으며, SK하이닉스와 SK스퀘어도 강세를 보이고 있다. 반면 두산에너빌리티와 기아는 하락세를 나타내고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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