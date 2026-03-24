[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거래대금 무려 1000억 돌파

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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.24일 한국거래소에 따르면 흥아해운(003280)은 2억 6195만 6633주가 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 3525원이며, 거래대금은 1000억 원을 돌파했다. 등락률은 -2.76%로 하락세를 보이고 있으며, 시가총액은 8475억 원이다. 흥아해운은 PER 27.76, ROE 20.08로 재무 지표에서 안정적인 모습을 보이고 있다. SK증권(001510)은 1억 8565만 253주가 거래되며 거래량 2위를 기록했으며, 현재가는 2445원에 달한다. 거래대금은 271억 8800만 원이며, 등락률은 +2.95%로 상승세를 보이고 있다. 시가총액은 1조 1555억 원으로, PER 305.62, ROE -13.91로 재무 지표는 다소 불안정한 상태다.한국ANKOR유전(152550)은 5468만 2815주가 거래되며 거래량 3위를 기록했고, 현재가는 256원이다. 등락률은 -10.80%로 하락세를 보이고 있다. 대우건설(047040)은 5314만 9345주가 거래되며 현재가 1만 6500원에 -3.28%의 하락률을 기록하고 있다. KEC(092220)는 5101만 556주가 거래되며 4.69% 상승해 현재가는 1785원이다. 에이프로젠(007460)은 3828만 3229주가 거래되며 현재가 346원에 8.81%의 상승률을 보이고 있다. 대한해운(005880)과 삼성전자(005930)도 각각 1852만 5041주와 1571만 5896주가 거래됐으며, 대한해운은 3.80% 상승, 삼성전자는 2.09% 상승세를 보이고 있다. 신성이엔지(011930)는 1244만 5513주가 거래되며 4.11% 하락했고, 에이프로젠바이오로직스(003060)는 1214만 590주가 거래되며 9.42% 상승세를 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 대원전선(006340) ▼3.33%, 한화생명(088350) ▲0.42%, 에이엔피(015260) ▲24.13%, 두산에너빌리티(034020) ▼0.60% 등의 성적을 기록했다.부광약품(003000)과 광전자(017900)는 각각 14.90%, 29.78%의 높은 상승률을 기록하며 주목받고 있다. 부광약품은 거래량 1036만 3901주에 거래대금 712억 8800만 원을 기록했으며, 시가총액은 6847억 원이다. 광전자는 거래량 945만 6440주, 거래대금 231억 6800만 원을 기록하며 시가총액은 1515억 원에 달한다. 반면 GS건설(006360)과 진흥기업(002780)은 각각 -11.46%, -6.08%의 하락률을 보이고 있다. GS건설은 거래량 435만 2109주, 거래대금 1253억 2800만 원, 시가총액 2조 4134억 원을 기록했다.전반적으로 코스피 시장은 상위 거래량 종목들이 엇갈린 흐름을 보이고 있으며, 일부 종목들은 높은 변동성을 나타내고 있다. 특히 시가총액 대비 거래대금 비율이 높은 종목들이 매수·매도 공방이 치열하게 진행되고 있는 것으로 분석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]