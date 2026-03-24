[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빛과전자 거래대금 2390억 돌파

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[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빛과전자 거래대금 2390억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-24 13:34
수정 2026-03-24 13:34
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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 빛과전자(069540)가 약 7265만 주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 3130원으로, 시가총액의 약 7.87%에 해당하는 2390억 원의 거래대금을 기록하며 10.02%의 상승률을 보인다. PER -9.19, ROE -33.24로 재무 지표상으로는 부정적인 수치를 보이지만 높은 거래대금과 상승률로 인해 시장의 주목을 받고 있다. 이어 에코플라스틱(038110)은 현재 3820원에 거래되며 시가총액의 12.34%에 달하는 1948억 원의 거래대금이 발생하고 있다. 거래량은 약 4813만 주로 2위를 기록하며 2.30%의 하락세를 보이고 있다.

해성옵틱스(076610)는 현재 1900원에 거래되며 3060만 주의 거래량을 기록, 27.95%의 폭등세를 보이고 있다. 차백신연구소(261780)는 5850원으로 10.10% 상승하며 약 2829만 주 거래량을 기록 중이다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 정원엔시스(045510) ▲13.34%, 한국팩키지(037230) ▲12.62%, 대한광통신(010170) ▲3.67%, 유니슨(018000) ▼6.67%, CS(065770) ▲16.11%, 쏠리드(050890) ▲2.91%, 네오펙트(290660) ▲7.79%, 흥구석유(024060) ▼5.28%, 휴림로봇(090710) ▼3.63%, 휴림에이텍(078590) ▼7.78% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 해성옵틱스와 우리로(046970)가 있다. 해성옵틱스는 27.95%의 폭등세를 보이며 거래대금이 시가총액의 5.61%에 달하고 있다. 반면 우리로는 거래량 1738만 주를 기록하며 상한가에 도달, 시가총액 대비 거래대금은 3.89%이다. 유니슨과 흥구석유는 각각 6.67%와 5.28%의 하락률을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 0.46%와 6.24%로 나타나고 있다.

전체적으로 시장은 적극적인 매수·매도 공방이 이어지며 높은 거래량과 함께 일부 종목은 강한 상승세를, 일부는 하락세를 보이고 있다. 거래대금이 시가총액을 크게 초과하는 종목들이 다수 발생하면서 시장의 변동성이 커지고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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