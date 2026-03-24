[서울데이터랩]‘우리로’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

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24일 오전 9시 30분 우리로(046970)가 등락률 29.97%로 상승률 1위를 차지했다. 우리로는 개장 직후 46만 7094주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 1055원 오른 4575원이다.한편 우리로의 PER은 -66.30으로, 이는 일반적으로 주식이 과대평가됐거나 기업의 수익성이 부진함을 나타낼 수 있다. ROE는 -12.04%로, 이는 자본 대비 수익이 감소하는 추세를 보일 수 있다.이어 상승률 2위 에이전트AI(060900)는 현재가 460원으로 주가가 29.94% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 한국첨단소재(062970)는 현재 2345원으로 29.84% 상한가를 기록하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 이노인스트루먼트(215790)는 29.82% 상승하며 505원에 거래되고 있다. 상승률 5위 해성옵틱스(076610)는 23.16%의 상승세를 타고 1829원에 거래되고 있다.6위 빛과전자(069540)는 현재가 3490원으로 22.67% 상승 중이다. 7위 코디(080530)는 현재가 951원으로 19.47% 상승 중이다. 8위 신도기연(290520)은 현재가 2550원으로 18.06% 상승 중이다. 9위 아이티센피엔에스(232830)는 현재가 3145원으로 17.57% 상승 중이다. 10위 오늘이엔엠(192410)은 현재가 4575원으로 16.56% 상승 중이다.이 밖에도 차백신연구소(261780) 14.72%, 셀레믹스(331920) 14.49%, 아이티센글로벌(124500) 13.63%, 비엘팜텍(065170) 13.26%, 에이스테크(088800) 12.85%, 머큐리(100590) 12.21%, 동운아나텍(094170) 12.19%, 티에프이(425420) 12.15%, 에이디테크놀로지(200710) 11.43%, 디와이디(219550) 11.17% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]