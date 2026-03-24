[서울데이터랩]빅테크 7개 종목 상승세로 마감

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23일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 상승세를 보였다. 대부분의 종목이 소폭 상승하며 안정적인 흐름을 유지했다.엔비디아(NVDA)는 1.70% 상승하며 175.64달러에 거래를 마쳤다. 애플(AAPL)은 1.41% 오른 251.49달러로 마감했다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.30% 상승한 383.00달러에 거래를 마무리했다.아마존닷컴(AMZN)은 2.32% 상승하며 강한 상승세를 보였다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.35% 상승, 알파벳 Class C(GOOG)는 보합세를 나타냈다. 메타(META)는 1.75% 상승으로 거래를 마쳤다.이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 1억 8107만 1722주, 거래대금은 320억 달러(약 47조 5577억원)에 달했다. 이는 엔비디아 시가총액 대비 0.76%를 기록한 수치다. 애플의 거래대금은 101억 달러(약 14조 9780억원)에 해당하며 시가총액 대비 0.27%였다. 마이크로소프트는 거래대금이 109억 달러(약 16조 2248억원)로 시가총액 대비 0.38%를 기록했다.