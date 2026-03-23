[서울데이터랩]오늘이엔엠 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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23일 오후 3시 40분 오늘이엔엠(192410)가 등락률 +29.97%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 오늘이엔엠은 장 중 1,184,733주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 905원 오른 3,925원에 마감했다.한편 오늘이엔엠의 PER은 0.44로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -42.88%로 수익성이 낮다고 해석할 수 있다.이어 상승률 2위 삼륭물산(014970)은 주가가 29.92% 상승하며 종가 8,510원에 상승 마감했다. 상승률 3위 정원엔시스(045510)의 주가는 1,012원으로 29.91% 상승하며 호조를 보였다. 상승률 4위 빛과전자(069540)는 29.91% 상승하며 2,845원에 마감했다. 상승률 5위 에코플라스틱(038110)은 29.90%의 상승세를 타고 3,910원에 마감했다.6위 차백신연구소(261780)는 5,300원으로 29.90% 상승 마감했다. 7위 우리로(046970)는 종가 3,520원으로 29.89% 상승 마감했다. 8위 에이전트AI(060900)는 종가 354원으로 29.67% 상승 마감했다. 9위 한텍(098070)은 60,200원으로 25.68% 상승 마감했다. 10위 세림B＆G(340440)는 1,733원으로 20.94% 상승 마감했다.이밖에도 셀레믹스(331920) ▲20.03%, 옵투스제약(131030) ▲19.90%, 사람인(143240) ▲18.33%, 경창산업(024910) ▲17.29% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]