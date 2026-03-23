[서울데이터랩]오늘이엔엠 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]오늘이엔엠 29.97% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-23 16:03
수정 2026-03-23 16:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


23일 오후 3시 40분 오늘이엔엠(192410)가 등락률 +29.97%로 상한가를 기록하며 상승률 1위로 마감했다. 오늘이엔엠은 장 중 1,184,733주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 905원 오른 3,925원에 마감했다.

한편 오늘이엔엠의 PER은 0.44로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -42.88%로 수익성이 낮다고 해석할 수 있다.

이어 상승률 2위 삼륭물산(014970)은 주가가 29.92% 상승하며 종가 8,510원에 상승 마감했다. 상승률 3위 정원엔시스(045510)의 주가는 1,012원으로 29.91% 상승하며 호조를 보였다. 상승률 4위 빛과전자(069540)는 29.91% 상승하며 2,845원에 마감했다. 상승률 5위 에코플라스틱(038110)은 29.90%의 상승세를 타고 3,910원에 마감했다.

6위 차백신연구소(261780)는 5,300원으로 29.90% 상승 마감했다. 7위 우리로(046970)는 종가 3,520원으로 29.89% 상승 마감했다. 8위 에이전트AI(060900)는 종가 354원으로 29.67% 상승 마감했다. 9위 한텍(098070)은 60,200원으로 25.68% 상승 마감했다. 10위 세림B＆G(340440)는 1,733원으로 20.94% 상승 마감했다.



이밖에도 셀레믹스(331920) ▲20.03%, 옵투스제약(131030) ▲19.90%, 사람인(143240) ▲18.33%, 경창산업(024910) ▲17.29% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
오늘이엔엠의 종가는 공모가보다 높아졌다.
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로