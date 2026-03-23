[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 에코플라스틱 거래대금 1160억원 돌파

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[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 에코플라스틱 거래대금 1160억원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-23 13:13
수정 2026-03-23 13:13
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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

23일 한국거래소에 따르면 에코플라스틱(038110)이 3065만 3138주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 3910원으로, 시가총액의 7.21%에 해당하는 1161억 3400만원의 거래대금과 함께 상한가에 도달했다. PER 18.10, ROE 6.33으로 안정적인 재무 지표를 보이고 있다. 유니슨(018000)은 2515만 8911주가 거래되며 2위를 기록하고 있으며, 주가는 1743원, 거래대금은 421억 400만원으로 시가총액의 9.85%를 차지하고 있다. PER -15.99, ROE -36.03으로 다소 약세를 보이고 있다.

빛과전자(069540)는 1971만 2745주가 거래되며 3위를 기록하고 있으며, 주가는 2845원으로 상한가를 기록 중이다. 대한광통신(010170)은 894만 3429주가 거래되며 0.27% 상승한 7460원을 기록하고 있다. 우리기술(032820)은 1579만 6676주가 거래되며 4.23% 하락한 2만 7200원에 거래되고 있다. 휴림에이텍(078590)은 1526만 640주가 거래되며 1.47% 하락한 1005원에 머물러 있다. 오르비텍(046120)은 1472만 3459주가 거래되며 10.44% 상승한 1만 5130원에 거래되고 있으며, 세림B＆G(340440)는 1402만 1543주가 거래되며 17.10% 상승한 1678원을 기록하고 있다. 차백신연구소(261780)는 1391만 2510주가 거래되며 7.23% 상승한 4375원에 거래되고 있다. 지에스이(053050)는 1250만 1957주가 거래되며 3.08% 상승한 3180원에 거래되고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 네오펙트(290660)(3120) ▲0.46%, 제이케이시냅스(060230)(487) ▲1.88%, 한일사료(005860)(4020) ▲1.39%, 휴림로봇(090710)(13940) ▼0.57%, 에스아이리소스(065420)(225) ▲16.58%, 우리로(046970)(3520) ▲29.89%, 흥구석유(024060)(21150) ▲8.24%, 베셀(177350)(1456) ▲9.89%, 서전기전(189860)(7860) ▲26.57%, 에이럭스(475580)(15390) ▲17.21% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 에코플라스틱과 빛과전자가 있다. 에코플라스틱은 거래대금의 비율이 시가총액의 7.21%로, 많은 자금이 유입되며 상한가에 도달했다. 빛과전자 역시 상한가를 기록하며 큰 폭의 상승을 보여주고 있다. 반면 우리기술과 휴림에이텍은 각각 4.23%, 1.47% 하락하며 부진한 모습을 보이고 있다. 우리기술의 거래대금은 시가총액의 9.64%에 달하며 매수·매도 공방이 치열했음을 시사하고 있다.

전체 시장은 상승 종목이 다수인 가운데 일부 하락 종목도 존재하는 등 혼조세를 보이고 있다. 이러한 흐름은 투자자들의 심리가 종목별로 엇갈려 있음을 나타내며, 앞으로의 주가 변동에 대한 관심이 높아질 것으로 보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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