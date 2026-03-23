[서울데이터랩]‘오늘이엔엠’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘오늘이엔엠’ 29.97% 상한가…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-23 09:28
수정 2026-03-23 09:28
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23일 오전 9시 30분 오늘이엔엠(192410)이 등락률 29.89%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 오늘이엔엠은 개장 직후 10분간 83만 4876주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 695원 오른 3020원이다.

한편 오늘이엔엠의 PER은 -0.9배로 매우 낮은 수준이며, ROE는 -42.88%로 수익성이 부진한 상태다.

이어 상승률 2위 우리로(046970)는 현재가 2710원으로 주가가 29.98% 폭등하고 있다. 상승률 3위 빛과전자(069540)는 현재 2190원으로 29.82% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 뉴온(123840)은 2.67% 상승하며 616원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에이전트AI(060900)는 0.37%의 상승세를 타고 273원에 거래되고 있다.

6위 에코플라스틱(038110)은 현재가 3010원으로 1.86% 상승 중이다. 7위 서전기전(189860)은 현재가 6420원으로 3.38% 상승 중이다. 8위 사람인(143240)은 현재가 1만 4290원으로 0.76% 하락 중이다. 9위 애드바이오텍(179530)은 현재가 1923원으로 7.37% 상승 중이다. 10위 하이텍팜(106190)은 현재가 1만 9340원으로 25.42% 급등 중이다.



이 밖에도 삼륭물산(014970) 0.61%, 세림B＆G(340440) -4.40%, 흥구석유(024060) -6.73%, 세중(039310) 9.80% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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