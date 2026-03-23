[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

23일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 18.25%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 100원으로 전 거래일 대비 4.66% 하락하고 있다. 거래량은 206만 3146주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 5.36%의 하락세를 보이고 있다. 검색 비율 3위인 펄어비스(263750)는 3.73% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 3.58%의 하락률을 기록 중이다. 검색 비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.74% 하락하며 주가가 약세를 보이고 있다.6위 SK이터닉스(475150)는 등락률 -4.17%로 하락세를 보이고 있다. 7위 한화솔루션(009830)은 0.58%의 등락률로 보합권에 머물고 있다. 8위 삼성E＆A(028050)는 9.77%의 상승세를 보이고 있다. 9위 SK오션플랜트(100090)는 17.03% 급등하며 시동을 거는 모습이다. 10위 삼천당제약(000250)은 상승률 3.75%로 주가가 오르고 있다.이 밖에도 GS건설(006360) ▲1.10%, 우리기술(032820) ▼0.53%, LIG넥스원(079550) ▼0.61%, DL이앤씨(375500) ▼1.04%, 한화시스템(272210) ▼2.35%, 한미반도체(042700) ▼2.91%, 삼성SDI(006400) ▼4.49%, 에코프로(086520) ▼4.31%, 대우건설(047040) ▼5.65%, 하이브(352820) ▼9.88% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]