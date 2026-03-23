[서울데이터랩]‘한일홀딩스’ 26.57% 폭등…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘한일홀딩스’ 26.57% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-23 09:28
수정 2026-03-23 09:28
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23일 오전 9시 30분 한일홀딩스(003300)가 등락률 26.57%로 상승률 1위를 차지했다. 한일홀딩스는 개장 직후 5분간 10만 1583주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 4870원 오른 2만 3200원이다.

한편 한일홀딩스의 PER은 15.89로 현재 주가 수준에서 과대평가됐을 가능성을 시사하며, ROE는 7.56%로 수익성 측면에서는 양호한 편이나 종목에 따라 차이가 있을 수 있다.

이어 상승률 2위 SK증권우(001515)는 현재가 5160원으로 주가가 23.30% 폭등하고 있다. 상승률 3위 흥아해운(003280)은 현재 3645원으로 20.30% 급등하며 시장의 주목을 받고 있다. 상승률 4위 대성에너지(117580)는 16.25% 상승하며 1만 2950원에 거래되고 있다. 상승률 5위 에이프로젠바이오로직스(003060)는 16.07%의 상승세를 보이며 390원에 거래되고 있다.

6위 한국ANKOR유전(152550)은 현재가 282원으로 13.71% 상승 중이다. 7위 SK오션플랜트(100090)는 현재가 2만 8750원으로 12.52% 상승 중이다. 8위 KEC(092220)는 현재가 1549원으로 10.09% 상승 중이다. 9위 SNT다이내믹스(003570)는 현재가 5만 1900원으로 9.38% 상승 중이다. 10위 한국석유(004090)는 현재가 1만 8970원으로 8.28% 상승 중이다.



이 밖에도 티엠씨(217590) ▲8.05%, SK가스(018670) ▲7.31%, SH에너지화학(002360) ▲7.16%, 조비(001550) ▲6.76%, 삼성E＆A(028050) ▲6.66%, 남해화학(025860) ▲5.29%, HD현대에너지솔루션(322000) ▲5.19%, 신풍제약우(019175) ▲5.03%, STX그린로지스(465770) ▲4.95%, 태경케미컬(006890) ▲4.88% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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