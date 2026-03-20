[서울데이터랩]3월 20일 코스피 주요 종목 마감시황

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[서울데이터랩]3월 20일 코스피 주요 종목 마감시황

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-20 16:12
수정 2026-03-20 16:12
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3월 20일 한국거래소에 따르면 한신공영(004960)은 전 거래일 대비 29.99% 상승한 1만 7730원에 거래를 마감하며 이날 코스피 상승률 1위를 차지했다. SK증권우(001515)는 29.97% 상승한 4185원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 주성코퍼레이션(109070)은 29.90% 상승하며 1225원에 마감했고, DL이앤씨(375500)는 29.87% 상승한 6만 7400원에 장을 마쳤다. SK오션플랜트(100090)는 29.83% 상승하며 2만 5550원에 거래를 마감했다.

다이나믹디자인은 전 거래일 대비 12.60% 하락한 222원에 거래를 마치며 이날 코스피 하락률 1위를 기록했다. 경보제약은 9.95% 하락한 7150원에 마감했으며, 두산퓨얼셀1우는 9.50% 하락한 7530원에 거래를 마쳤다. 한국ANKOR유전은 8.82% 하락하며 248원에 마감했고, SH에너지화학은 8.78% 하락한 405원에 거래를 마무리했다.

시가총액 상위 종목 중 LG에너지솔루션은 37만 5500원으로 1.21% 상승했다. 삼성바이오로직스는 160만 1000원으로 1.01% 상승했고, 두산에너빌리티는 10만 9600원으로 3.10% 상승했다. 반면 삼성전자는 19만 9400원으로 0.55% 하락했으며, SK하이닉스는 100만 7000원으로 0.59% 하락했다. 삼성전자우는 3.47% 하락한 13만 9200원에 마감했다. 현대차는 0.96% 하락한 51만 7000원, SK스퀘어는 0.49% 하락한 60만 8000원에 거래를 마쳤다. 한화에어로스페이스는 4.00% 하락한 132만원, 기아는 1.17% 하락한 16만 8500원에 거래를 마감했다.

이날 코스피 주요 종목들은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보였다. 투자자들은 이러한 종목들의 변동성을 염두에 두고 신중한 투자를 이어가야 할 것으로 보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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