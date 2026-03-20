[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

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삼성전자(005930)가 3월 20일 장 마감 5분 만에 12.39%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 19만 9400원으로 전 거래일 대비 0.55% 하락하며 보합 마감했다. 거래량은 2545만 9456주를 기록했다.이어 검색 비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 등락률 -0.59%로 횡보 마감했다. 검색 비율 3위의 대우건설(047040)은 18.18% 상승 마감했다. 검색 비율 4위 펄어비스(263750)는 하락률 9.78%를 기록했다. 검색 비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.10% 상승했다.6위 삼천당제약(000250)은 등락률 14.09%로 급등했다. 7위 우리기술(032820)은 -1.90%의 등락률로 주가가 하락했다. 8위 SK이터닉스(475150)는 11.55%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 현대차(005380)는 0.96% 하락 마감했다. 10위 두산퓨얼셀(336260)은 8.71% 하락했다.이 밖에도 SK증권(001510) ▲18.58%, 한화솔루션(009830) ▲3.92%, GS건설(006360) ▲22.54%, SK오션플랜트(100090) ▲29.83%, 레인보우로보틱스(277810) ▼8.22%, 현대건설(000720) ▼3.24%, 하이브(352820) ▼2.96%, DL이앤씨(375500) ▲29.87%, 펩트론(087010) ▲8.98%, 삼성전자우(005935) ▼3.47% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]