[서울데이터랩]‘비츠로셀’ +29.96% 폭등…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘비츠로셀’ +29.96% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-18 09:35
수정 2026-03-18 09:35
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18일 오전 9시 15분 비츠로셀(082920)이 등락률 +29.96%로 상승률 1위를 차지했다. 비츠로셀은 개장 직후 5분간 31만 6330주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 7550원 오른 3만 2750원이다.

한편 비츠로셀의 PER은 25.81로 적정 수준을 유지하고 있으며, ROE는 19.92%로 수익성이 높은 편이다.

이어 상승률 2위 예선테크(250930)는 현재가 465원으로 주가가 25.68% 폭등하고 있다. 상승률 3위 인베니아(079950)는 현재 1880원으로 24.67% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 비츠로넥스텍(488900)은 18.83% 급등하며 2만 700원에 거래되고 있다. 상승률 5위 큐리옥스바이오시스템즈(445680)는 18.79%의 급등세를 타고 12만 9600원에 거래되고 있다.

6위 비츠로시스(054220)는 현재가 697원으로 18.14% 급등 중이다. 7위 휴림에이텍(078590)은 현재가 824원으로 17.38% 급등 중이다. 8위 비츠로테크(042370)는 현재가 1만 2680원으로 17.19% 급등 중이다. 9위 로킷헬스케어(376900)는 현재가 11만 4600원으로 15.76% 급등 중이다. 10위 레이저쎌(412350)은 현재가 7410원으로 15.24% 급등 중이다.



이 밖에도 에이럭스(475580) ▲13.75%, 모트렉스(118990) ▲11.28%, 빌리언스(044480) ▲11.23%, 한스바이오메드(042520) ▲10.58% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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