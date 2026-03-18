[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 변동성 속 시세 동향은?

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17일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 변동성을 보였다. 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 아마존닷컴(AMZN), 마이크로소프트(MSFT), 알파벳 Class A(GOOGL), 알파벳 Class C(GOOG), 메타(META) 각각의 주가는 등락을 거듭하며 투자자들의 관심을 끌었다.
엔비디아는 181.93달러로, 전일 대비 0.70% 하락하며 약세를 보였다. 애플은 254.23달러로 0.56% 상승하며 강세를 나타냈다. 아마존닷컴의 주가는 215.20달러로 1.63% 상승했다.
마이크로소프트는 399.41달러로 보합세를 유지했다. 알파벳 Class A는 310.92달러로 1.75% 상승했다. 알파벳 Class C는 309.41달러로 1.64%의 상승폭을 기록했다. 메타는 622.66달러로 0.76% 하락했다.
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금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 178,341,304주, 거래대금은 326억 달러로, 약 48조 4,914억원이었다. 애플의 거래대금은 77억 달러로, 약 11조 4,546억원에 달하며, 마이크로소프트는 102억 달러로, 약 15조 1,889억원이었다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.37%에 달했다. 애플과 마이크로소프트의 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 2.06%와 3.44%를 기록했다.
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