[서울데이터랩]‘휴림에이텍’ 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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[서울데이터랩]‘휴림에이텍’ 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-17 16:38
수정 2026-03-17 16:38
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17일 오후 3시 40분 휴림에이텍(078590)이 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 휴림에이텍은 장 중 655만 9186주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 162원 오른 702원에 마감했다.

한편 휴림에이텍의 PER은 21.27로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 10.07%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.

이어 상승률 2위 인베니아(079950)는 주가가 30.00% 폭등하며 종가 1508원에 상승 마감했다. 상승률 3위 와이제이링크(209640)의 주가는 5200원으로 30.00% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 한울앤제주(276730)는 30.00% 상승하며 871원에 마감했다. 상승률 5위 해성옵틱스(076610)는 29.95%의 상승세를 타고 종가 1397원에 마감했다.

6위 에이비프로바이오(195990)는 종가 2415원으로 29.91% 상승 마감했다. 7위 레이저쎌(412350)은 종가 6430원으로 29.90% 상승 마감했다. 8위 전진바이오팜(110020)은 종가 3020원으로 29.89% 상승 마감했다. 9위 앤로보틱스(138360)는 종가 2210원으로 29.77% 상승 마감했다. 10위 빌리언스(044480)는 종가 276원으로 29.58% 상승 마감했다.



이 밖에도 더블유씨피(393890) 23.59%, 큐리옥스바이오시스템즈(445680) 20.82%, 서울전자통신(027040) 20.00%, 국전약품(307750) 19.01% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.

전문가는 “휴림에이텍의 이번 상승은 시장의 긍정적인 평가와 함께 거래량 증가로 인해 더욱 가속화됐다”며 “투자자들의 관심이 지속될 가능성이 높다”고 전했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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