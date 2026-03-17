[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 폴라리스AI 거래대금 990억 돌파

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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보였다.17일 한국거래소에 따르면 폴라리스AI(039980)가 4564만 7820주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 2345원이며, 거래대금은 990억 7700만원으로 시가총액 대비 58%에 달하며 폭등세를 기록하고 있다. PER 48.85, ROE 1.32로 투자 심리가 급격히 움직인 것으로 보인다. 아주IB투자(027360)는 7620원으로 2.04%의 상승률을 기록하며 거래량 3676만 552주를 기록했다. 거래대금은 2717억 7700만원으로 시가총액의 29%에 달한다. PER 205.95, ROE 3.20으로 실적에 대한 기대감이 반영된 것으로 보인다.거래량 3위인 휴림로봇(090710)은 현재가 1만 3390원으로 11.96%의 급등세를 보이며 거래량 3174만 3014주를 기록하고 있다. 대한광통신(010170)은 7430원으로 2.20% 상승했으며, 거래량 2368만 5126주를 기록했다. 나무기술(242040)은 7250원으로 13.46% 상승하며 거래량 2137만 7587주를 보이고 있다. 해성옵틱스(076610)는 1376원으로 28.00% 상승하며 거래량 2127만 6162주를 기록했다. 폴라리스오피스(041020)는 5440원으로 11.25% 상승하며 거래량 1777만 2737주를 기록했다. 우리기술(032820)은 2만 4100원으로 0.42% 상승했고, 거래량 1708만 8841주를 기록했다. LS머트리얼즈(417200)는 2만 3550원으로 9.28% 상승하며 거래량 1574만 3171주를 기록했다. 와이제이링크(209640)는 5160원으로 29.00% 폭등하며 거래량 1459만 5424주를 기록했다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 빛과전자(069540) ▼7.63%, 센서뷰(321370) ▼5.04%, 비엘팜텍(065170) ▲21.55%, 프롬바이오(377220) ▲9.09%, 빌리언스(044480) ▲20.66%, 위지트(036090) ▲2.87%, 휴마시스(205470) ▲5.76%, SKAI(357880) ▲4.51%, 폴라리스AI파마(041910) ▲4.26%, 서울전자통신(027040) ▲13.24% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 폭등세를 기록한 폴라리스AI와 와이제이링크가 있다. 폴라리스AI는 거래대금이 시가총액의 58%에 달하면서 투자자들의 집중적인 관심을 받았다. 와이제이링크 역시 거래대금이 시가총액의 48%에 달하면서 폭등세를 보이고 있다. 반면 하락률이 높은 빛과전자와 센서뷰는 각각 ▼7.63%와 ▼5.04%의 하락을 기록하며 시장에서 부진한 모습을 보였다.전체적인 시장 흐름을 보면 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 특히 시가총액 대비 높은 거래대금을 기록한 종목들이 투자자들의 주목을 받고 있으며, 이는 시장의 투자 심리가 긍정적으로 작용하고 있음을 시사한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]