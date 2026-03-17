[서울데이터랩]한화에어로스페이스 4.88% 하락 코스피 주요 종목 상승세

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[서울데이터랩]한화에어로스페이스 4.88% 하락 코스피 주요 종목 상승세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-17 13:48
수정 2026-03-17 13:48
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코스피 주요 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

17일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위 삼성전자는 현재가 19만 6950원으로 전 거래일 대비 4.37% 상승하며 견조한 흐름을 이어가고 있다. 시가총액 1176조 5872억원 중 외국인 비율은 49.56%에 달하며 거래량은 1062만 1876주를 기록하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스 역시 99만 9000원으로 2.57% 상승하며 거래량 173만 497주를 기록 중이다.

시가총액 기준 3위에서 10위까지 종목들의 동향을 보면 삼성전자우는 3.25% 상승했으며 현대차는 4.74%의 상승세를 기록하고 있다. LG에너지솔루션은 2.05% 상승했고 SK스퀘어는 6.58%의 상승세를 보이고 있다. 삼성바이오로직스는 1.72% 상승한 반면 한화에어로스페이스는 4.88% 하락했다. 두산에너빌리티는 0.24%의 소폭 하락세를, 기아는 3.58% 상승을 기록하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업 1.72%, KB금융 0.54%, 삼성물산 0.90%, 셀트리온 3.00%, 삼성생명 2.12%, 신한지주 1.22%, 한화오션 1.21%, 미래에셋증권 0.14%, 현대모비스 3.12%, NAVER 3.67% 등의 성적을 기록하고 있다.

코스피 시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세를 보이고 있으며 특히 SK스퀘어와 현대차가 두드러진 상승폭을 기록하고 있다. 반면 한화에어로스페이스가 하락세를 보이며 이목을 끌고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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