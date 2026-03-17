[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거래대금 8173억원 돌파

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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.17일 한국거래소에 따르면 흥아해운(003280)이 2억 4000만 주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 3505원으로, 시가총액의 9.70%에 해당하는 거래대금과 함께 15.49% 급등세를 기록하고 있다. PER 30.75, ROE 20.08로 재무 지표에서 준수한 성과를 보이는 가운데 투자자들의 매수세가 두드러진다. 대한해운(005880)은 2395원으로 4.77% 하락하며 거래량 1억 1000만 주를 기록했다. 거래대금은 2790억 원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 3.60%로 활발한 거래가 이어지고 있다.신성이엔지(011930)는 2910원으로 상한가를 기록하며 거래량 1억 주를 돌파했다. 남선알미늄(008350)은 1648원으로 3.91% 하락했고, 대호에이엘(069460)은 11.23% 급락해 640원을 기록하고 있다. SK증권(001510)은 1.10% 상승하며 1746원을 기록, 한국ANKOR유전(152550)은 8.46% 하락해 292원에 거래되고 있다. 서울식품(004410)은 191원으로 3.54% 하락, 대우건설(047040)은 1만 2270원으로 2.42% 상승하고 있다. 삼성전자(005930)는 19만 6700원으로 4.24% 상승하며 거래량 1000만 주를 기록했다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 인스코비(006490) ▼27.99%, 한온시스템(018880) ▲2.88%, 케이뱅크(279570) ▲3.19%, 한화솔루션(009830) ▲11.83%, 광명전기(017040) ▼20.17%, 한화생명(088350) ▲2.55%, STX그린로지스(465770) ▼2.44%, 삼성중공업(010140) ▲2.78%, 신세계 I＆C(035510) ▲29.81%, HD현대에너지솔루션(322000) ▲11.81% 등의 성적을 기록하고 있다.신성이엔지와 신세계 I＆C는 각각 상한가를 기록하며 시장의 주목을 받고 있다. 신성이엔지는 거래대금 2799억 원으로 시가총액의 46.70%를 차지하며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 반면 인스코비와 광명전기는 각각 27.99%, 20.17% 하락하며 투자 심리가 위축되고 있다.종목별로 엇갈린 주가 흐름을 보이는 가운데 거래대금이 시가총액 대비 2%를 넘는 종목들이 다수 포진하며 투자자들의 매매가 활발하게 이어지고 있다. 특히 흥아해운, 신성이엔지 등은 적극적인 매수세가 두드러지며 시장의 관심을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]