[서울데이터랩]‘미래아이앤지’ 29.74% 폭등…실시간 상승률 1위

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[서울데이터랩]‘미래아이앤지’ 29.74% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-17 10:18
수정 2026-03-17 10:18
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17일 오전 9시 30분 미래아이앤지(007120)가 등락률 29.74%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 미래아이앤지는 개장 직후 5분간 30만 2271주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 549원 오른 2395원이다.

한편 미래아이앤지의 PER은 -5.51로 부정적인 수치를 나타내고 있으며, ROE는 -14.73%로 수익성이 좋지 않음을 시사한다.

이어 상승률 2위 티엠씨(217590)는 현재가 1만 7410원으로 주가가 26.07% 폭등하고 있다. 상승률 3위 미래에셋생명(085620)은 현재 2만 50원으로 16.84% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 비비안(002070)은 11.20% 급등하며 417원에 거래되고 있다. 상승률 5위 현대오토에버(307950)는 9.29%의 상승세를 타고 45만 9000원에 거래되고 있다.

6위 신성이엔지(011930)는 현재가 2445원으로 9.15% 상승 중이다. 7위 HD현대에너지솔루션(322000)은 현재가 12만 9800원으로 8.71% 상승 중이다. 8위 신세계 I＆C(035510)는 현재가 1만 8910원으로 8.62% 상승 중이다. 9위 두산(000150)은 현재가 117만 1000원으로 7.63% 상승 중이다. 10위 효성티앤씨(298020)는 현재가 35만 7500원으로 7.20% 상승 중이다.



이 밖에도 LG화학(051910) 6.16%, 에스엘(005850) 5.69%, 현대차(005380) 5.53%, SK스퀘어(402340) 5.52%, 코오롱인더(120110) 5.06%, 현대위아(011210) 5.05%, 에이피알(278470) 4.72%, 삼성전기(009150) 4.60%, 기아(000270) 4.57%, 현대글로비스(086280) 4.57% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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