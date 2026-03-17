[서울데이터랩]‘에스씨엠생명과학’ +30.00% 상승…실시간 상승률 1위

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17일 오전 9시 15분 에스씨엠생명과학(298060)이 등락률 30.00%로 상승률 1위를 차지했다. 에스씨엠생명과학은 개장 직후 63만 2545주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 1만 5934원 내린 1066원이다.한편 에스씨엠생명과학의 PER은 -4.76으로 높은 수준의 평가를 받고 있으며, ROE는 -71.44%로 평가된다.이어 상승률 2위 삼진엘앤디(054090)는 현재가 994원으로 주가가 29.93% 폭등하고 있다. 상승률 3위 에이비프로바이오(195990)는 현재 2415원으로 29.91% 폭등 중이다. 상승률 4위 전진바이오팜(110020)은 27.10% 상승하며 2955원에 거래되고 있다. 상승률 5위 인베니아(079950)는 25.26%의 상승세를 타고 1453원에 거래되고 있다.6위 나무기술(242040)은 현재가 7600원으로 18.94% 상승 중이다. 7위 아주IB투자(027360)는 현재가 7510원으로 18.64% 상승 중이다. 8위 에프엔에스테크(083500)는 현재가 1만 6750원으로 18.04% 상승 중이다. 9위 아이엘(307180)은 현재가 5050원으로 17.58% 상승 중이다. 10위 휴마시스(205470)는 현재가 835원으로 17.28% 상승 중이다.이 밖에도 제이오(418550) 15.65%, 케이엠더블유(032500) 14.23%, 프롬바이오(377220) 14.12%, 서울반도체(046890) 13.21%, 해성옵틱스(076610) 12.74%, LK삼양(225190) 11.63%, 에스오에스랩(464080) 11.27%, 대창솔루션(096350) 10.95%, 우정바이오(215380) 10.61%, 액스비스(0011A0) 10.56% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]