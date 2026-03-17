[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

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17일 오전 9시 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 21.71%의 검색 비율을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 19만 7000원으로 전 거래일 대비 4.40% 상승 중이며, 거래량은 196만 2748주를 기록하고 있다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색 비율 2위를 기록하며 2.57%의 상승세를 보이고 있다. 검색 비율 3위의 현대차(005380)는 4.35% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색 비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 1.14%의 상승률을 보이고 있다. 검색 비율 5위 한미반도체(042700)는 3.83% 상승하며 활발한 흐름을 보이고 있다.6위 에코프로(086520)는 등락률 3.15%로 상승세를 보이고 있다. 7위 삼성SDI(006400)는 3.13%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 한화시스템(272210)은 0.36% 상승률을 보이며 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 9위 미래에셋증권(006800)은 0.28% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 삼성중공업(010140)은 상승률 0.70%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 한화솔루션(009830) ▲4.13%, 셀트리온(068270) ▲3.00%, 한국항공우주(047810) ▲2.62%, 한화오션(042660) ▲2.05%, NAVER(035420) ▲1.38%, 우리기술(032820) ▲1.25%, 지투지바이오(456160) ▲1.80%, 미래에셋생명(085620) ▲13.40%, LIG넥스원(079550) ▼2.19%, 펄어비스(263750) ▼4.38% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]