[서울데이터랩]미래에셋생명 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

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[서울데이터랩]미래에셋생명 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-16 16:12
수정 2026-03-16 16:12
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16일 오후 3시 35분 ##미래에셋생명(085620)##가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 미래에셋생명은 장 중 447만 8458주가 거래됐으며 주가는 전일 대비 3960원 오른 1만 7160원에 마감했다.

한편 미래에셋생명의 PER은 16.48로 비교적 안정적인 수준이며, ROE는 4.88%로 낮은 수익성을 나타냈다.

이어 상승률 2위 흥아해운(003280)은 주가가 29.98% 폭등하며 종가 3035원에 상승 마감했다. 상승률 3위 대호에이엘(069460)의 주가는 721원으로 29.91% 상승했다. 상승률 4위 DN오토모티브(007340)는 29.89% 상승하며 3만 5850원에 마감했다. 상승률 5위 STX그린로지스(465770)는 19.33%의 급등세를 기록하며 7780원에 마감했다.

6위 대한해운(005880)은 2515원으로 14.32% 상승 마감했다. 7위 남선알미늄(008350)은 종가 1715원으로 13.88% 상승 마감했다. 8위 디아이(003160)는 종가 3만 5950원으로 12.34% 상승 마감했다. 9위 남양유업우(003925)는 4만 5000원으로 9.89% 상승 마감했다. 10위 인스코비(006490)는 468원으로 9.60% 상승 마감했다.



이 밖에도 퍼스텍(010820) ▲9.44%, 동양2우B(001527) ▲8.85%, 삼아알미늄(006110) ▲7.68%, 신세계(004170) ▲7.06% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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