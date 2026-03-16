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[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-16 16:12
수정 2026-03-16 16:12
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삼성전자(005930)가 3월 16일 장 마감 5분 만에 14.93%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 18만 8700원으로 전 거래일 대비 2.83% 상승했다. 거래량은 1973만 6850주를 기록했다.

이어 검색 비율 2위인 SK하이닉스(000660)는 상승률 7.03%로 상승 마감했다. 검색 비율 3위인 현대차(005380)는 -2.13%로 하락 마감했다. 검색 비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 -0.75%로 하락했다. 검색 비율 5위 지투지바이오(456160)는 -15.66%의 큰 낙폭으로 하락했다.

6위 카나프테라퓨틱스(0082N0)는 등락률 153.00%로 폭등을 기록했다. 7위 우리기술(032820)은 -1.84%의 등락률로 주가가 소폭 하락했다. 8위 삼성중공업(010140)은 -6.35%로 하락 마감했다. 9위 에코프로(086520)는 -3.06%로 하락했다. 10위 흥아해운(003280)은 29.98%로 상한가를 기록했다.



이 밖에도 한미반도체(042700) ▼1.80%, 삼성전자우(005935) ▲3.29%, 한화시스템(272210) ▼3.05%, LIG넥스원(079550) ▲0.97%, 페니트리움바이오사이언스(187660) ▼5.61%, 한화솔루션(009830) ▼5.44%, 삼성SDI(006400) ▼1.29%, 미래에셋증권(006800) ▲2.46%, NAVER(035420) ▼2.24%, 한화오션(042660) ▼3.65% 등이 많이 검색되고 있다.



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정연호 기자
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