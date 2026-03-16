[서울데이터랩]레인보우로보틱스 ▼5.73% 급락세 기록하며 주목받아

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[서울데이터랩]레인보우로보틱스 ▼5.73% 급락세 기록하며 주목받아

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-16 13:44
수정 2026-03-16 13:44
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코스닥 시가총액 상위 종목들이 혼조세를 보이고 있다.

16일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재가 14만 3800원으로 전 거래일 대비 6700원(▼4.45%) 하락하고 있다. 시가총액은 19조 5246억원이며, 외국인 비율은 19.74%다. 거래량은 91만 3230주로 활발한 거래가 이뤄지고 있다. 시가총액 2위인 알테오젠(196170)은 35만 1500원으로 전 거래일 대비 1만원(▼2.77%) 하락하며, 시가총액은 18조 8073억원이다. 외국인 비율은 13.99%이며, 거래량은 12만 2627주다.

시가총액 3위 에코프로비엠(247540)은 ▼4.50%로 약세를 보이고 있으며, 삼천당제약(000250)은 ▼5.31%로 하락세를 보이고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 ▼5.73%로 가장 큰 하락폭을 기록하고 있다. 에이비엘바이오(298380)는 ▼1.97% 하락했으며, 코오롱티슈진(950160)은 ▼2.71%로 약세를 나타내고 있다. 리노공업(058470)은 ▼3.88%를 기록하며 하락하고 있으며, 펩트론(087010)은 ▲7.72%로 상승했다. 리가켐바이오(141080)는 ▼1.94%로 소폭 하락했다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 HLB(028300) ▲0.52%, 보로노이(310210) ▼5.64%, 케어젠(214370) ▼3.03%, 원익IPS(240810) ▼1.51%, 이오테크닉스(039030) ▼3.05%, 펄어비스(263750) ▲3.95%, ISC(095340) ▲10.84%, 에임드바이오(0009K0) ▼6.84%, 우리기술(032820) ▲0.20%, 디앤디파마텍(347850) ▼4.88% 등의 성적을 기록하고 있다.

코스닥 시가총액 상위 20개 종목 중에서는 하락세가 우세한 가운데 펩트론과 ISC는 상승세를 보이며 눈에 띈다. 특히 레인보우로보틱스와 보로노이는 각각 ▼5.73%, ▼5.64%로 두드러진 하락세를 나타내고 있다. 거래량 측면에서는 에코프로와 에임드바이오가 활발하게 거래되고 있는 것으로 보인다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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