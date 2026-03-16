[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빛과전자 거래대금 575억 돌파

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코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.16일 한국거래소에 따르면 빛과전자(069540)가 3557만 5035주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1684원으로, 시가총액의 3.52%에 해당하는 거래대금을 기록하며 18.93% 급등하고 있다. PER는 -4.95, ROE는 -33.24로 재무 지표 부분에서는 다소 부진한 모습을 보인다. 센서뷰(321370)는 3410만 3407주 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 주가는 4345원, 거래대금은 시가총액의 6.67%에 해당하는 1497억 8000만원이다. 상승률은 18.72%를 보이고 있으며, PER는 -9.49, ROE는 -107.72로 나타나고 있다.우리기술(032820)은 현재 2만 4700원으로 1.02% 상승하며 거래량 2813만 6572주를 기록하고 있다. 한일사료(005860)는 4530원으로 5.72% 상승하며 거래량 2085만 8924주, 아주IB투자(027360)는 6310원으로 6.23% 상승하며 거래량 1883만 9685주를 기록 중이다. 폴라리스오피스(041020)는 5310원으로 4.12% 상승하며 거래량 1648만 7689주, 프롬바이오(377220)는 1846원으로 18.33% 상승하며 거래량 1635만 2379주를 기록하고 있다. 테라뷰(950250)는 8650원으로 0.12% 상승하며 거래량 1532만 3755주, 카나프테라퓨틱스(0082N0)는 6만 5800원으로 229% 폭등하며 거래량 1465만 9224주를 기록하고 있다. 오르비텍(046120)은 1만 60원으로 18.63% 상승하며 거래량 1424만 3121주를 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 지더블유바이텍(036180) ▼40.00%, SKAI(357880) ▼4.37%, 대한광통신(010170) ▼0.27%, RF시스템즈(474610) ▲18.02%, 한일단조(024740) ▲10.79%, 나무기술(242040) ▲25.20%, 폴라리스AI(039980) ▼2.54%, 폴라리스AI파마(041910) ▲8.42%, THE E＆M(089230) ▲8.52%, 네오펙트(290660) ▲17.41% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 카나프테라퓨틱스와 나무기술이 있다. 카나프테라퓨틱스는 229% 폭등하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 10.43%에 달해 시장의 주목을 받고 있다. 나무기술은 25.20% 상승하며 거래량 1086만 4900주로 높은 관심을 받고 있다. 반면 하락세를 보인 지더블유바이텍은 40% 급락하며 거래량 1371만 5주, SKAI는 4.37% 하락하며 거래량 1339만 8016주를 기록하며 부진한 모습을 보이고 있다.전반적인 시장의 흐름을 보면 급등세를 보이는 종목들이 다수 존재하며, 일부 종목은 폭등을 기록하고 있다. 그러나 하락세를 보이는 종목들도 있어 종목별로 뚜렷한 차이를 보이고 있다. 시장에서는 특정 종목에 대한 관심이 집중되며 투자자들의 매수·매도 공방이 치열하게 전개되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]