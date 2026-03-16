[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거래대금 무려 4864억 돌파

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[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거래대금 무려 4864억 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-16 13:44
수정 2026-03-16 13:44
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코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

16일 한국거래소에 따르면 흥아해운(003280)이 1억 6000만 주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2910원이며, 시가총액의 6.96%에 해당하는 거래대금에 비해 24.63%의 폭등세를 기록하고 있다. PER은 25.53, ROE는 20.08로 투자자들 사이에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 대한해운(005880)은 2510원으로 거래량 1억 4000만 주 이상을 기록하며 14.09%의 급등세를 나타내고 있다. 시가총액 대비 거래대금이 4.73%에 달해 투자 심리가 활발히 움직이고 있다. PER은 5.58, ROE는 8.93으로 매력적인 재무 지표를 보이고 있다.

남선알미늄(008350)은 1704원으로 13.15% 상승하며 거래량 1억 2000만 주를 기록하고 있다. 조일알미늄(018470)은 1361원으로 7.67% 상승했다. 한국ANKOR유전(152550)은 340원으로 하락세를 보이며 거래량 2200만 주를 기록했다. 서울식품(004410)은 199원으로 3.40% 하락했다. 대우건설(047040)은 1만 2070원으로 2.03% 하락하며 거래량 2000만 주를 기록했다. SK증권(001510)은 1705원으로 4.27% 하락했다. 삼성전자(005930)는 18만 5600원으로 1.14% 상승했으며 팬오션(028670)은 5140원으로 1.78% 상승하고 있다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 비비안(002070) ▼25.61%, 퍼스텍(010820) ▲8.34%, 케이뱅크(279570) ▼3.09%, 동방(004140) ▲3.98%, 신성이엔지(011930) ▼5.70%, 대원전선(006340) ▼3.51%, 삼성중공업(010140) ▼5.70%, STX그린로지스(465770) ▲16.56%, 두산에너빌리티(034020) ▼0.28%, HJ중공업(097230) ▲0.19% 등의 성적을 기록하고 있다.

주목할 만한 종목으로는 급등세를 보이는 흥아해운과 대한해운이 있다. 흥아해운은 거래대금이 시가총액의 6.96%에 달하며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 대한해운도 시가총액 대비 거래대금 비율이 4.73%로 강한 매수세가 이어지고 있다. 반면 비비안과 신성이엔지는 각각 25.61%, 5.70%의 하락률을 기록하며 부진한 성적을 보이고 있다.

전체적인 시장 흐름을 보면 거래량 상위 종목들은 대부분 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 특히 투자자들의 매수세가 강하게 유입되며 활발한 거래가 이루어지고 있는 모습이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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